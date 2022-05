Allenatori italiani all’estero: Conte e Tedesco chiudono in bellezza (Di martedì 24 maggio 2022) Il Tottenham va in Champions, primo titolo nella storia del Lipsia: i tecnici italiani sono i protagonisti del week-end L’immagine in copertina se la prendono loro, Antonio Conte e Domenico Tedesco. I due Allenatori italiani all’estero sono i protagonisti di due grandi imprese nell’ultimo week-end di stagione sportiva: il Tottenham è in Champions League, il Lipsia ha vinto la Coppa di Germania. Partendo dall’Inghilterra, il tecnico salentino è riuscito nell’impresa di centrare il quarto posto, un obiettivo che quando era arrivato sembrava impossibile. Il sorpasso ai danni dell’Arsenal è arrivato nelle scorse settimane, all’ultima curva ecco la matematica qualificazione: il Tottenham chiude il campionato trionfando per 5-0 sul campo del Norwich e rispondendo così al successo dei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Il Tottenham va in Champions, primo titolo nella storia del Lipsia: i tecnicisono i protagonisti del week-end L’immagine in copertina se la prendono loro, Antonioe Domenico. I duesono i protagonisti di due grandi imprese nell’ultimo week-end di stagione sportiva: il Tottenham è in Champions League, il Lipsia ha vinto la Coppa di Germania. Partendo dall’Inghilterra, il tecnico salentino è riuscito nell’impresa di centrare il quarto posto, un obiettivo che quando era arrivato sembrava impossibile. Il sorpasso ai danni dell’Arsenal è arrivato nelle scorse settimane, all’ultima curva ecco la matematica qualificazione: il Tottenham chiude il campionato trionfando per 5-0 sul campo del Norwich e rispondendo così al successo dei ...

