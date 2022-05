"Vai e ruba altri soldi". Dopo lo scudetto col Milan, la clamorosa confessioe di Ibrahimovic (Di lunedì 23 maggio 2022) Smettere? Non è ancora detto. Sorrisi e sigaro in bocca, Zlatan Ibrahimovic si gode quello che potrebbe essere il suo ultimo scudetto: forse è lui il vero simbolo di questo Milan, che ha preso per mano nel gennaio 2020, da squadra che arrancava e che sognava, a stento, un posto in Europa League, e che ha fatto crescere fino al titolo. Ancora più significativo, che i rossoneri abbiano vinto con lo svedese fermo ai box per gran parte di questa stagione, dove ha imparato a fare il leader fuori dal campo, da allenatore aggiunto e motivatore impareggiabile. "Dedico questo scudetto a Mino Raiola, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto devi andare al Milan per salvarlo. Questo titolo lo dedico a lui", ha commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Smettere? Non è ancora detto. Sorrisi e sigaro in bocca, Zlatansi gode quello che potrebbe essere il suo ultimo: forse è lui il vero simbolo di questo, che ha preso per mano nel gennaio 2020, da squadra che arrancava e che sognava, a stento, un posto in Europa League, e che ha fatto crescere fino al titolo. Ancora più significativo, che i rossoneri abbiano vinto con lo svedese fermo ai box per gran parte di questa stagione, dove ha imparato a fare il leader fuori dal campo, da allenatore aggiunto e motivatore impareggiabile. "Dedico questoa Mino Raiola, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto devi andare alper salvarlo. Questo titolo lo dedico a lui", ha commentato ...

