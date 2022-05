Sono 1006 ad oggi le vittime di Mafia in Italia, di cui 119 donne e 122 minorenni, 85 bambini da zero a 14 anni, oltre cinquecento gli omicidi rimasti senza colpevoli e processi (Di lunedì 23 maggio 2022) oggi, 23 maggio 2022, 30° anniversario della Strage di Capaci, nel quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie e magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, l'Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, vuole manifestare profonda partecipazione al ricordo di tutti coloro che Sono morti per mano di Cosa Nostra, N'drangheta, Camorra e Stidda, Sacra Corona Unita e Mafia del Brenta. Più forte delle gesta dei mafiosi però, deve restare la memoria di coloro che, servendo lo Stato o semplicemente dicendo “no”, hanno dato la vita per combatterla. “oggi non dobbiamo ricordare la voragine di Capaci e il dolore provocato da chi ha ordito uno degli attentati mafiosi più drammatici della storia, ma i valori e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022), 23 maggio 2022, 30°versario della Strage di Capaci, nel quale persero la vita il Giudice GiovFalcone, sua moglie e magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, l'Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, vuole manifestare profonda partecipazione al ricordo di tutti coloro chemorti per mano di Cosa Nostra, N'drangheta, Camorra e Stidda, Sacra Corona Unita edel Brenta. Più forte delle gesta dei mafiosi però, deve restare la memoria di coloro che, servendo lo Stato o semplicemente dicendo “no”, hanno dato la vita per combatterla. “non dobbiamo ricordare la voragine di Capaci e il dolore provocato da chi ha ordito uno degli attentati mafiosi più drammatici della storia, ma i valori e ...

