Silvia Toffanin, crollo in diretta: lacrime e commozione per la conduttrice (Di lunedì 23 maggio 2022) Silvia Toffanin: la conduttrice non trattiene le lacrime di fronte alle parole del suo ospite e reagisce così. Non c'è dolore più grande per un genitore della morte del proprio figlio. Nel corso della puntata di Verissimo del 21 maggio, Domenico Merlo, il padre di Michele, ha ricordato l'ex allievo di Amici, scomparso il 6 giugno 2021 a seguito di un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Dopo aver visto la clip commemorativa di Michele Merlo, Silvia Toffanin non ha retto ed è crollata lasciandosi andare alle lacrime. Un momento che ha colpito profondamente il pubblico di Verissimo che, sui social, ha espresso solidarietà nei confronti dei genitori di Michele.

