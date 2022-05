'Putin è scampato ad un attentato due mesi fa', la rivelazione choc degli 007 ucraini (Di lunedì 23 maggio 2022) ' Vladimir Putin è sopravvissuto a un attentato '. A darne notizia è il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, che ha svelato il retroscena sullo zar che tiene in scacco il mondo ormai da tre ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) ' Vladimirè sopravvissuto a un'. A darne notizia è il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, che ha svelato il retroscena sullo zar che tiene in scacco il mondo ormai da tre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov,… - RaiNews : 'C'e' stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin. E' stato addirittura aggredito, si dice, da rappr… - MediasetTgcom24 : 007 Kiev: Putin scampato ad un attentato due mesi fa #ucraina #russia #mosca #kiev - patricelli_dino : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo… - fcolarieti : Vladimir Putin è scampato a un attentato, la rivelazione dei servizi segreti ucraini: “Il tentativo è fallito 2 mes… -