Pogba Juve, i bianconeri temono due pericoli: le ultime (Di lunedì 23 maggio 2022) Pogba Juve, due pericoli nell’affare che riporterebbe il francese a Torino. I bianconeri li temono e vogliono chiudere in fretta Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Pogba e la Juve. I bianconeri stanno accelerando per portare il francese a Torino a parametro zero, ma temono due pericoli. Il primo si chiama Zidane, il quale dovesse sedersi sulla panchina del Psg potrebbe provare a convincere il centrocampista ad andare a Parigi. L’altro pericolo è il Real Madrid interessato a Pogba e dopo il mancato arrivo di Mbappé potrebbe fiondarsi sul centrocampista dello United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), duenell’affare che riporterebbe il francese a Torino. Ilie vogliono chiudere in fretta Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa trae la. Istanno accelerando per portare il francese a Torino a parametro zero, madue. Il primo si chiama Zidane, il quale dovesse sedersi sulla panchina del Psg potrebbe provare a convincere il centrocampista ad andare a Parigi. L’altro pericolo è il Real Madrid interessato ae dopo il mancato arrivo di Mbappé potrebbe fiondarsi sul centrocampista dello United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Juve-#Pogba: avanti con fiducia. Nei prossimi giorni nuovo incontro anche per portare avanti il rinnovo di #DeLigt… - _Morik92_ : La Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo ? Contatti tra Nedved ed Enzo Raiola per parlare di Pogba ? ma g… - Gazzetta_it : Juve, e adesso? Nemmeno Cuadrado è tra gli incedibili: chi resta e chi va #calciomercato - Spazio_J : Pogba sempre più vicino: intanto si lavora ad uno scambio con l'Arsenal - - calciomercatoit : ??Tra cessioni e giocatori in bilico, i possibili addii salgono a dodici per la #Juve. Ottimismo per #Pogba, ma atte… -