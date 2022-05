Narcisista overt o covert | le classificazioni del narcisismo

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 23 maggio 2022) «» è una parola che si sente usare sempre più spesso (molte volte anche a sproposito). Quello che molti non sanno è che ci sono diverse tipologie di, tra cui una forma “sana” che non è in alcun modo associabile a una patologia. Anche quando si parla dipatologico – un disturbo classificato nel Manuale Statistico e Diagnostico dei Disordini Mentali – però, ci sono diversi sottotipi: i nomi sono diversi, ma i concetti che ci sono alla base possono essere riassunti nella dicotomiae c. Vediamo cosa significa. LedelIl DSM-5 presenta il disturbo narcisistico di personalità come un quadro tendenzialmente omogeneo, ma sono molti gli autori che l’esistenza di differenti ...