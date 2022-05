Michele Serra e Vadim cancellato dalla guerra: “Nel momento in cui impugni un mitra e indossi una divisa, tu sei solo quel mitra e quella divisa” | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Vadim Shishimarin ha 21 anni. È un soldato russo, il primo a esser stato arrestato e processato per crimini di guerra in Ucraina. Il giovane è accusato – e si è già dichiarato colpevole nel corso della prima udienza – di aver ucciso a sangue freddo un civile disarmato che attraversava le strade di Chupakhivka, un villaggio che si trova nella regione di Sumy (a circa 300 chilometri a est di Kyiv), a bordo di una bicicletta. E proprio a lui e a questa storia fatta di mandanti ben precisi, oltre che di responsabilità personali che assumono diversi contorni durante un conflitto, Michele Serra ha dedicato il suo monologo a “Che Tempo Che Fa”, su Rai 3. “Nel momento in cui impugni un mitra e indossi una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)Shishimarin ha 21 anni. È un soldato russo, il primo a esser stato arrestato e processato per crimini diin Ucraina. Il giovane è accusato – e si è già dichiarato colpevole nel corso della prima udienza – di aver ucciso a sangue freddo un civile disarmato che attraversava le strade di Chupakhivka, un villaggio che si trova nella regione di Sumy (a circa 300 chilometri a est di Kyiv), a bordo di una bicicletta. E proprio a lui e a questa storia fatta di mandanti ben precisi, oltre che di responsabilità personali che assumono diversi contorni durante un conflitto,ha dedicato il suo monologo a “Che Tempo Che Fa”, su Rai 3. “Nelin cuiununa ...

