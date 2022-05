Inter | Marotta | “Bilancio positivo | ma c’è il rammarico…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)- AdTv il Dsha fatto davvero il grandestagionale anche dopo non aver vinto lo scudetto con l’per la seconda volta. LE SUE PAROLE “Ilè estremamenteanche se c’è il rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta ma questo è anche merito degli avversari che sono stati più bravi di noi in questa stagione. Noi siamo stati più bravi nel triennio, abbiamo fatto più punti di tutti, portato a casa tre trofei, fatto una finale di Europa League… Direi questo deponga favorevolmente per un’ritrovata e ambiziosa che vuole continuare su questa squadra. Il merito va ai giocatori, all’allenatore, ai tifosi che sono eccezionali e splendidi e alla proprietà nella persona di ...

I giocatori dell'sono in lacrime, parte Dimarco e prosegue Martinez. C'è delusione. Nel ... come per tutti " dice l'ad Beppea Dazn ": Siamo certi che potremo regalare delle grandi ...6 Intervistato da Dazn al termine della sfida contro la Sampdoria, l'amministratore delegato dell', Beppe, ha parlato del futuro calciomercato dei nerazzurri. Cosa accadrà in futuro 'Bisogna avere rispetto della sostenibilità dell'azienda ma anche della competitività. C'è voglia di ...Inutile girarci intorno, la Joya è il prossimo faldone e sull’ormai ex juventino ha ammiccato proprio l’a.d. Beppe Marotta: «Faremo un vertice con Inzaghi (domani, ndr). Non ci sarà alcuna rivoluzione ...Trionfo per il Milan che riconquista lo scudetto. Tanta delusione per l'Inter con Fabio Bergomi che alla CMIT TV non ha risparmiato Marotta ...