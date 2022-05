Atletica, infortunio Jacobs: distrazione di primo grado, salterà Eugene (Di lunedì 23 maggio 2022) Marcell Jacobs si ferma per un infortunio. Gli esiti di un accertamento diagnostico effettuato questo pomeriggio a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato una distrazione-elongazione di primo grado, palesatasi a Savona mercoledì scorso al termine della finale dei 100 metri del meeting ligure, tale da indurre lo staff medico federale a prescrivere al due volte campione olimpico di Tokyo 10 giorni di riposo e protocollo riabilitativo combinato. Una scelta che comporta la cancellazione dell’impegno già previsto per sabato prossimo a Eugene, sede della tappa statunitense della Wanda Diamond League: Jacobs resterà quindi a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, procederà al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Marcellsi ferma per un. Gli esiti di un accertamento diagnostico effettuato questo pomeriggio a Roma, presso l’Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato una-elongazione di, palesatasi a Savona mercoledì scorso al termine della finale dei 100 metri del meeting ligure, tale da indurre lo staff medico federale a prescrivere al due volte campione olimpico di Tokyo 10 giorni di riposo e protocollo riabilitativo combinato. Una scelta che comporta la cancellazione dell’impegno già previsto per sabato prossimo a, sede della tappa statunitense della Wanda Diamond League:resterà quindi a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, procederà al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti. SportFace.

