iconanews : Antitrust: fatture post recesso, faro su 4 compagnie tlc - fisco24_info : Antitrust: fatture post recesso, faro su 4 compagnie tlc: Per Vodafone, Fastweb, Wind 3 e Telecom -

L'ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Vodafone, Fastweb, Wind 3 e ...Bollettino settimanale dell'Autorità garante della Concorrenza avrebbero continuato a emettere...... dal 1 marzo 2018 per le bollette di energia elettrica e dal 1 gennaio 2020 per lerelative ... segnalando l'abuso all'L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Vodafone, Fastweb, Wind 3 e Telecom per pratica commerciale scorretta. (ANSA) ...Le quattro società di tlc (Tim, Wind, Fastweb e Vodafone), si legge nel bollettino settimanale dell'Authority, avrebbero "continuato a emettere fatture, in seguito alla comunicazione della richiesta d ...