Aggressione ad un calciatore dell’Avellino | tre persone in manette

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, nell’ambito di un’attività indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, personale della Digos della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di treappartenenti alla tifoseria organizzata dell’U.S. Avellino: un ventiduenne e due trentenni, tutti già destinatari in passato di provvedimenti di D.A.SPO., uno tuttora in atto, in quanto ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, del delitto di rapina aggravata, perché, in concorso e riunione tra loro, oltre che con una donna, allo stato non identificata, con violenza e minaccia, costringevano undell’U.S. Avellino a spogliarsi e a consegnar loro la tuta ufficiale, perché ritenuto indegno di indossarla. I fatti ...