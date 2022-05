Un gol per l’Ucraina, Nazionale Artisti Tv e Play2Give per riempire l’Arechi di solidarietà (Di domenica 22 maggio 2022) Lunedì 23 maggio alle ore 10.30 si svolgerà, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell’evento di beneficenza ‘Un Gol per l’Ucraina’. La partita di calcio tra la Nazionale Italiana Artisti Tv e la Play2Give è in programma il 25 giugno allo stadio Arechi. Con il sindaco Vincenzo Napoli, illustreranno i dettagli dell’iniziativa il presidente della Associazione interNazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ prof. Vincenzo Mallamaci ed il delegato Nicola Giampaolo del direttivo ANCI; l’organizzatrice Nadia Bravo della NB Managment. Ospite della conferenza stampa sarà il Console generale ucraino a Napoli Maksym Kovalenko. Parteciperanno Antonio Luise, titolare della più grande collezione di cimeli originali di Diego Armando Maradona e Pierluigi Salemme, ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 22 maggio 2022) Lunedì 23 maggio alle ore 10.30 si svolgerà, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell’evento di beneficenza ‘Un Gol per’. La partita di calcio tra laItalianaTv e laè in programma il 25 giugno allo stadio Arechi. Con il sindaco Vincenzo Napoli, illustreranno i dettagli dell’iniziativa il presidente della Associazione interOnlus ‘E ti porto in Africa’ prof. Vincenzo Mallamaci ed il delegato Nicola Giampaolo del direttivo ANCI; l’organizzatrice Nadia Bravo della NB Managment. Ospite della conferenza stampa sarà il Console generale ucraino a Napoli Maksym Kovalenko. Parteciperanno Antonio Luise, titolare della più grande collezione di cimeli originali di Diego Armando Maradona e Pierluigi Salemme, ...

