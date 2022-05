Spezia, Verde: 'Voglio proseguire qui, poi valuteremo..' (Di domenica 22 maggio 2022) Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del suo futuro: "Per ora... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Daniele, attaccante dello, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del suo futuro: "Per ora...

Advertising

Gazzetta_it : #Verde: 'A La Spezia sono a casa. Napoli? Con noi salvi e loro in corsa scudetto non sarei sceso in campo' - SSCNapoliFeed : Spezia-Napoli, le pagelle: Demme da 7; Verde si salva, 6,5 - sportli26181512 : Spezia-Napoli, le pagelle: Demme, intensità e gol da 7; Verde si salva, è da 6,5: Spezia-Napoli, le pagelle: Demme,… - jornalistavitor : RT @Gazzetta_it: Spezia-Napoli, le pagelle: Demme, intensità e gol da 7; Verde si salva, è da 6,5 #SpeziaNapoli - Ste_Verde : RT @FraNasato: Pioli a Dazn: “Il mondo #Milan si merita questo Scudetto per come abbiamo giocato. Siamo stati i più continui, l’ultima part… -