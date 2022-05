Sassuolo-Milan 0-3, il tabellino (Di domenica 22 maggio 2022) assuolo-Milan 0-3 (primo tempo 0-3) Marcatori: 17', 32 pt Giroud (Mil), 35' pt Kessie (Mil) Assist: 17', 32, 35' pt Leao (Mil)... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) assuolo-0-3 (primo tempo 0-3) Marcatori: 17', 32 pt Giroud (Mil), 35' pt Kessie (Mil) Assist: 17', 32, 35' pt Leao (Mil)...

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - SimoNoveOtto : RT @fanpage: Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi certa vittoria… - andreadag3 : RT @xGSerieA: Sassuolo (0.29) 0-3 (4.01) Milan -