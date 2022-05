Medley dei Ricchi e Poveri a Domenica In con i più grandi successi (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata del 22 maggio si parlerà anche di attualità con Maria Falcone in collegamento da Palermo per la “Giornata della legalità” ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 22 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentatreesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Gianluca Vacchi imprenditore e Dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’ che uscirà nelle piattaforme digitali il 25 maggio. Federica Pellegrini ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta. Mika cantante e showman, si collegherà con Mara Venier per ... Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata del 22 maggio si parlerà anche di attualità con Maria Falcone in collegamento da Palermo per la “Giornata della legalità” ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,22 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentatreesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Gianluca Vacchi imprenditore e Dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’ che uscirà nelle piattaforme digitali il 25 maggio. Federica Pellegrini ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta. Mika cantante e showman, si collegherà con Mara Venier per ...

Advertising

LauraPausini : Siete pronti per la finale di @Eurovision alle 21.00? Durante quest’ultima notte indosserò dei meravigliosi capi di… - RaiNews : #Mika coinvolge il pubblico dell' @Eurovision con alcuni dei suoi successi, avvolto da applausi, cuori e luci… - Lopinionista : Medley dei Ricchi e Poveri a Domenica In con i più grandi successi - invsbIstring : buonanotte fine di questo concerto presso casa mia domani medley dei seventini lezgooo - 3VERYTH1NG0ES : guarda tu se domani mi dovrò ascoltare l'highligts medley dei seventeen per strada per colpa di martina ?? -