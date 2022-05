CorSport: Spezia-Napoli sarà l’ultima partita di Ospina, il Real è sempre più vicino (Di domenica 22 maggio 2022) Spezia-Napoli sarà la partita di addio di David Ospina. Non c’è accordo tra il colombiano e il Napoli. Il suo futuro è sempre più il Real Madrid. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Spezia-Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d’azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita di commiato di David Ospina, portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da confermare ma anche giocatore in scadenza il 30 giugno che alla luce dell’incontro tra il club e i suoi manager, sfilati in città proprio in questa settimana, non dovrebbe rinnovare”. La distanza tra domanda e offerta è troppo grande. Il Real resta la soluzione più concreta per il suo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022)ladi addio di David. Non c’è accordo tra il colombiano e il. Il suo futuro èpiù ilMadrid. Lo scrive il Corriere dello Sport. “, epilogo del campionato e della stagione tinta d’azzurro, dovrebbe rappresentare anche ladi commiato di David, portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da confermare ma anche giocatore in scadenza il 30 giugno che alla luce dell’incontro tra il club e i suoi manager, sfilati in città proprio in questa settimana, non dovrebbe rinnovare”. La distanza tra domanda e offerta è troppo grande. Ilresta la soluzione più concreta per il suo ...

