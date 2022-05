Capaci di raccontare a Ragusa (Di domenica 22 maggio 2022) Ragusa – “Capaci…di raccontare” è il titolo della manifestazione, organizzata da un comitato costituito da adulti e giovani del Centro Giovanile Salesiano e patrocinata dal Comune di Ragusa, che vuole proporre alla cittadinanza, alle famiglie e ai giovani in particolare, il ricordo della strage di Capaci, a 30 anni dai tragici eventi del ‘92.Lunedì 23 maggio alle ore 20, davanti l’albero della legalità presso la rotonda di via Gagini, di fronte l’Oratorio Centro Giovanile Salesiano, si terrà un breve momento di commemorazione della strage nella quale persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sarà un momento in cui fare memoria ed essere Capaci di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 22 maggio 2022)– “…di” è il titolo della manifestazione, organizzata da un comitato costituito da adulti e giovani del Centro Giovanile Salesiano e patrocinata dal Comune di, che vuole proporre alla cittadinanza, alle famiglie e ai giovani in particolare, il ricordo della strage di, a 30 anni dai tragici eventi del ‘92.Lunedì 23 maggio alle ore 20, davanti l’albero della legalità presso la rotonda di via Gagini, di fronte l’Oratorio Centro Giovanile Salesiano, si terrà un breve momento di commemorazione della strage nella quale persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sarà un momento in cui fare memoria ed esseredi ...

