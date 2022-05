Zapata e Boga in crescita | delude ancora Hateboer

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 maggio 2022) Musso 6 : Un’uscita con brivido a inizio ripresa a confermare i dubbi già emersi sulla sua stagione, salva su contropiede di Cutrone a metà della seconda parte di gara. de Roon 6 : Di nuovo a destra nella linea a tre della difesa si applica con dedizione e esperienza. Rimane un passo da difensore nonabituato, in un ruolo dove invece mister Gasperini sembra convinto per il futuro. Quando si inserisce crea la superiorità che vorrebbe l’allenatore. Palomino 6,5 : Affidabile per dirla in breve con riferimento alla stagione, superbo per tranquillità e anticipi in ogni occasione a demotivare Cutrone. Nelle idee del Gasp ha superato Demiral di nuovo in panchina ( Juventus decisa a riprenderlo) nel ruolo di centrale Djimsiti 6 : Non corre rischi, anche quando entra Bajrami lo limita sempre.5 : È ora di cambiare aria, il suo tempo a Bergamo ...