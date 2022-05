Wta Rabat 2022, Martina Trevisan vince primo titolo in carriera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Wta Rabat 2022, l’azzurra Martina Trevisan ha vinto in Marocco il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si è imposta in finale del torneo Wta 250 di Rabat per 6-2, 6-1, in un’ora e 31 minuti di gioco, su Claire Liu, 21enne californiana numero 92 Wta e anche lei all’esordio in una finale. Trevisan grazie a questo successo da lunedì sarà numero 59 del mondo, suo best ranking. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Wta, l’azzurraha vinto in Marocco il suoinnel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si è imposta in finale del torneo Wta 250 diper 6-2, 6-1, in un’ora e 31 minuti di gioco, su Claire Liu, 21enne californiana numero 92 Wta e anche lei all’esordio in una finale.grazie a questo successo da lunedì sarà numero 59 del mondo, suo best ranking. L'articolo proviene da Italia Sera.

