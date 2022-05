Traffico Roma del 21-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Calata di intensità ilsulla rete via la cittadina resta sostenuto sulle arterie prossime al litorale sulla via Aurelia Antica per le conseguenze di un incidente permangono rallentamenti all’altezza di via di Torre Rossa ancora difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori da conseguente incolonnamenti tra Spinaceto il Castel di Decima in direzione di Latina in coronavirus anche versotra il bivio di Pratica di Mare Castel di Decima nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare altrettanto in tangenziale al centro in corso un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni con chiusure deviazione per ilal passaggio della manifestazione trasporto pubblico anche oggi per lavori servizio sospeso per la metro B tra Castro Pretorio Laurentina ...