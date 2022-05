Serie A e Premier due arrivi in volata così diversi (Di sabato 21 maggio 2022) Scusate se non mi eccita la sfida milanese per lo scudetto, e se domenica alle 18 starò guardando i secondi tempi della Premier League. Spiace per Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, con il loro bagaglio di promesse pre partita sulla correttezza e l’assoluta Serietà con cui scenderanno in campo le avversarie delle due squadre che si giocano lo scudetto (credo che al Sassuolo manchi una dichiarazione dei magazzinieri e poi a tutti è stato chiesto se la squadra emiliana si scanserà contro i rossoneri). Dicevo, spiace per il vostro appassionante finale di stagione al ribasso, che assegnerà il titolo non alla più forte ma a quella che è stata meno peggio, ma domenica in Inghilterra ci sono Manchester City e Liverpool che si sfidano a distanza per il campionato. I ragazzi di Klopp giocano in casa contro i Wolves, le fighette di Pep a Manchester contro l’Aston ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Scusate se non mi eccita la sfida milanese per lo scudetto, e se domenica alle 18 starò guardando i secondi tempi dellaLeague. Spiace per Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, con il loro bagaglio di promesse pre partita sulla correttezza e l’assolutatà con cui scenderanno in campo le avversarie delle due squadre che si giocano lo scudetto (credo che al Sassuolo manchi una dichiarazione dei magazzinieri e poi a tutti è stato chiesto se la squadra emiliana si scanserà contro i rossoneri). Dicevo, spiace per il vostro appassionante finale di stagione al ribasso, che assegnerà il titolo non alla più forte ma a quella che è stata meno peggio, ma domenica in Inghilterra ci sono Manchester City e Liverpool che si sfidano a distanza per il campionato. I ragazzi di Klopp giocano in casa contro i Wolves, le fighette di Pep a Manchester contro l’Aston ...

