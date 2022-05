Nuova Citroën C3 Elle in edizione limitata (Di sabato 21 maggio 2022) La novità Femminile Citroën continua la sua partnership con la rivista Elle e presenta una Nuova edizione limitata della C3. Il brand dell’editoria al femminile appone la sua firma «Since 1945 & forever» sulla vettura. Le lettere bianche su un nastro nero sono il riferimento al primo numero pubblicato il 21 novembre 1945. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 maggio 2022) La novità Femminilecontinua la sua partnership con la rivistae presenta unadella C3. Il brand dell’editoria al femminile appone la sua firma «Since 1945 & forever» sulla vettura. Le lettere bianche su un nastro nero sono il riferimento al primo numero pubblicato il 21 novembre 1945.

Advertising

ilregginoit : Scopri la Nuova Citroën C5 X, con il test drive a Reggio Calabria · Il Reggino - citroenitalia : La Maison Citroën apre finalmente le sue porte! Ti aspettiamo da COIN a Milano in Piazza Cinque Giornate, per viver… - mattiperlecors1 : HP SPORT al Valle Intelvi con Andreoli-Bonaiti con la nuova Citroen DS3 in configurazione N5 - gdstwits : HP Sport ala Valle Intelvi con Andreoli-Bonaiti con la nuova Citroen DSW3 im configurazione N5 - QuotidianoMotor : Citroen C3 Elle: la nuova limited edition -

Il nuovo Tonale di scena al Company Car Drive - FormulaPassion.it Abbiamo parlato prima di nuova Peugeot 308 e di nuova Citroen C5 X : la prima è una best seller del mondo fleet e continuerà a sostenere il brand nel processo di elettrificazione, nelle versioni ... Stellantis protagonista al Company Car Drive 2022 con i suoi brand È stata mostrata anche la nuova Citroën C5 X di segmento D che rappresenta un modello controcorrente e innovativo e si distingue per il comfort assoluto. È capace di offrire le tecnologie più ... Abbiamo parlato prima diPeugeot 308 e diCitroen C5 X : la prima è una best seller del mondo fleet e continuerà a sostenere il brand nel processo di elettrificazione, nelle versioni ...È stata mostrata anche laC5 X di segmento D che rappresenta un modello controcorrente e innovativo e si distingue per il comfort assoluto. È capace di offrire le tecnologie più ...