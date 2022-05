Luigi Strangis, curiosità e vita privata del vincitore di “Amici” (Di sabato 21 maggio 2022) Luigi Strangis la scorsa domenica ha alzato al cielo la coppa di Amici: il cantante calabrese è il trionfatore della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. La voce di “Tienimi Stanotte” sarà oggi tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà per la prima volta alla conduttrice Silvia Toffanin. Nato a Lamezia Terme nel 2001 da madre calabrese e padre napoletano, nutre sin da piccolo grande passione per la musica approcciandosi allo studio della chitarra. Frequenta il liceo musicale ed impara al contempo a suonare diversi strumenti ma non si dedica al canto fino a quando non arriva ad “Amici”. Luigi Strangis, l’ingresso ad “Amici” Il giovane artista racconta sulle pagine de “La Gazzetta Del Sud” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022)la scorsa domenica ha alzato al cielo la coppa di: il cantante calabrese è il trionfatore della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. La voce di “Tienimi Stanotte” sarà oggi tra gli ospiti di “Verissimo”, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà per la prima volta alla conduttrice Silvia Toffanin. Nato a Lamezia Terme nel 2001 da madre calabrese e padre napoletano, nutre sin da piccolo grande passione per la musica approcciandosi allo studio della chitarra. Frequenta il liceo musicale ed impara al contempo a suonare diversi strumenti ma non si dedica al canto fino a quando non arriva ad “”., l’ingresso ad “” Il giovane artista racconta sulle pagine de “La Gazzetta Del Sud” ...

