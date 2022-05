Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS ENTELLA 2-2. Due schiaffi degli ospiti risvegliano... - Mediagol : LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS ENTELLA 2-2. Due schiaffi degli ospiti risvegliano... - sportface2016 : Voti e tabellino #PalermoEntella - chicco288 : RT @PalermoToday: E' un Palermo da sballo, Luperini e Brunori abbattono l'Entella - infoitsport : Palermo, tutto ti sorride: e la scalata continua. Le pagelle ironiche di A&F(1 di 6) -

PalermoToday

...e voti fantacalcio Scritto da Redazione - 16 Maggio 2022 Fantacalcio Genoa Napoli Serie A... minuto per minutoSerie C Virtus Entella Virtus Entella -1 - 2: Luperini e Brunori ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilvince anche a Chiavari contro la Virtus Entella con il risultato di 1 - 2 : al ritorno ...la vittoria rosanero con le loro. ... L'Entella mette paura al Palermo, poi Soleri e Fella tengono acceso il sogno serie B Palermo-Virtus Entella, gara di ritorno valevole per il secondo turno nazionale dei play-off di Serie C, si è giocata allo ...Il Palermo va sotto di due gol contro l'Entella ma pareggia con Soleri e Fella che fanno esplodere di gioia i 33.024 del Barbera. Migliori in campo i due marcatori ma anche il pubblico accorso allo st ...