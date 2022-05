L' attività chirurgica ridotta per l' estate | l' ospedale Profili di Fabriano punta a non accorpare i reparti

(Di sabato 21 maggio 2022)- Riduzione dell'per far fronte al piano ferie estivo. Dovrebbe essere questa la linea che permetterà all'di non, come è accaduto ...

FABRIANO - Riduzione dell'per far fronte al piano ferie estivo. Dovrebbe essere questa la linea che permetterà all' ospedale Profili di non accorpare i reparti, come è accaduto negli ultimi anni. Il ...A questo si aggiunge il potenziamento dei servizi, grazie alla programmazione dell'mini - invasiva del piede per adulti e bambini, stabilita in seguito a un accordo tra Azienda ... Piano ferie, al Profili riduzione di posti letto per l'attività chirurgica