La marcia “tolta inavvertitamente” ha fatto partire l’auto che ha ucciso un bimbo in un asilo a L’Aquila

Dall'interrogatorio in Procura alla proprietaria della Passat che ha investito sei bambini dell'asilo Primo Maggio di L'Aquila uccidendone uno (Tommaso, 4 anni) emergono nuovi dettagli che hanno portato alla tragedia. La donna ha riferito di aver parcheggiato il veicolo dopo "aver inserito la prima marcia, ma non il freno a mano", che è stato appurato essere elettronico e non manuale. Il figlio 12enne rimasto nell'abitacolo avrebbe inavvertitamente mosso la leva del cambio, facendo muovere in avanti l'auto lungo la discesa che portava proprio a un'area nella quale si trovavano diversi bambini. "Mio figlio mi ha avvertito gridando 'mamma'", ha spiegato la donna, che ha riferito di aver provato a fermare la Passat con le mani: "Solo alla fine mi sono dovuta scansare".

