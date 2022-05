Draghi (con Zaia) prende "a gavettoni" i pessimisti balneari: "Non voglio essere preso in giro" (Di sabato 21 maggio 2022) Roma. A Sommacampagna, in provincia di Verona, è stato fermato il Barbablù nazionale. Le ricerche condotte dal capitano-premier, Mario Draghi, e dal tenente-governatore, Lu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Roma. A Sommacampagna, in provincia di Verona, è stato fermato il Barbablù nazionale. Le ricerche condotte dal capitano-premier, Mario, e dal tenente-governatore, Lu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - ItaliaViva : Se #Conte pensa che il governo #Draghi sbagli in politica estera, a non riferire al Parlamento o sulla geopolitica… - kontross : RT @Fort71488686: Draghi ci sta rovinando. Finiremo in guerra con la Russia. Naturalmente ci rimetteremo le penne. Il settorer sanità è, at… - SilvanoSerra68 : @Curini Perché i bambini con la mascherina e Draghi no? -