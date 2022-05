Bologna | incendio a palazzo Re Enzo | devastata la libreria

Advertising

luistxo : RT @infoitinterno: Incendio a Palazzo Re Enzo di Bologna: devastata la libreria - Nutizieri : Incendio alla libreria Stoppani, Lepore: 'Non la lasceremo sola'. La solidarietà dei bolognesi: 'Pronti ad aiutare'… - paolo_r_2012 : RT @CatelliRossella: ??????Bologna, incendio a Palazzo Re Enzo partito dalla libreria Giannino Stoppani. Nessun ferito - CatelliRossella : ??????Bologna, incendio a Palazzo Re Enzo partito dalla libreria Giannino Stoppani. Nessun ferito - LuisZetaDuniau : Dia triste para la LIJ. Seguro renacen de sus cenizas cual ave Fenix ?? Bologna, incendio alla libreria Giannino Sto… -

A distanza di un giorno dall'di palazzo Re Enzo, sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al divampare delle ... fa sapere l'Università di. Grande curiosità ovviamente da ...Intorno alle 13:00 un, pare provocato da un corto circuito elettrico, ha interessato il primo piano di Palazzo Re Enzo in piazza Maggiore adove era in corso lo StartUp Day di Unibo. Ed è proprio l'Ateneo ...Il fuoco è divampato ieri attorno alle 13, all’interno di Palazzo Re Enzo, nel centro del capoluogo emiliano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato nei pressi della libreria ...A decine chiedono come sostenere la ripartenza del negozio dopo le fiamme, con una raccolta fondi o acquistando i libri danneggiati ...