Boldrini | “Per un mondo più sicuro si acceleri sul disarmo nucleare”

ROMA – "I danni causati dalle armi nucleari sono irreversibili. Per un mondo più sicuro si acceleri sul disarmo nucleare. Sarebbe bene che l'Italia partecipasse come Paese osservatore alla conferenza di Vienna sul Trattato di proibizione delle armi nucleari". Così Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, che in un'intervista a Fanpage.it dichiara: "Le armi nucleari sono una minaccia di distruzione globale, vanno eliminate".

