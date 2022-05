Simeone: “Scudetto? Il Milan ha un’energia diversa che l’Inter non ha” (Di venerdì 20 maggio 2022) Giovanni Simeone, attaccante del Verona, ha parlato della lotta Scudetto e di chi tra Milan e Inter merita la vittoria finale Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) Giovanni, attaccante del Verona, ha parlato della lottae di chi trae Inter merita la vittoria finale

Advertising

gab72boa : RT @theMilanZone_: ??Giovanni #Simeone: “In campo ho sofferto più l’Inter, ma il #Milan merita lo scudetto perché ha un qualcosa in più, un’… - lakakadonkey : RT @theMilanZone_: ??Giovanni #Simeone: “In campo ho sofferto più l’Inter, ma il #Milan merita lo scudetto perché ha un qualcosa in più, un’… - evivanco7 : RT @theMilanZone_: ??Giovanni #Simeone: “In campo ho sofferto più l’Inter, ma il #Milan merita lo scudetto perché ha un qualcosa in più, un’… - surfasport : ???? SIMEONE 'IL MILAN MERITA LO SCUDETTO' ?? Intervistato dalla #Gazzetta, #GiovanniSimeone ha detto la sua su chi me… - vivperelmilan : RT @theMilanZone_: ??Giovanni #Simeone: “In campo ho sofferto più l’Inter, ma il #Milan merita lo scudetto perché ha un qualcosa in più, un’… -