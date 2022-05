Samantha Cristoforetti ora “punta alla luna” E annuncia Iride | da lì guarderemo la Terra

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiamerà, e il rimando va subito allo sguardo. Questo il nome della costellazione satellitare italianata dadurante un collegamento dIss.sarà realizzata in Italia e completata entro cinque anni con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana e grazie ai fondi del Pnrr. Osservare ladallo spazio, mica cosa da poco. Anche perché utile, utilissima per tenere d’occhio la qualità dell’aria, il dissesto idrogeologico, la condizione dei ghiacciaia e tanto altro che necessità di cura, attenzione, interventi subito. “Roberto Vittori ed io abbiamo scelto il nome ‘‘ per la nuova costellazione italiana di Osservazione“, ha detto l’astronauta ...

Proseguiamo la serie di articoli con i quali vi porteremo i video della missione Minerva dicon sottotitoli in italiano. Per ragioni di praticità alcune delle domande più lunghe sono state parafrasate. I sottotitoli e il transcript sono a cura di ISAA. Nel video di ...Così, tre settimane dopo il successo della missione Crew - 4 di SpaceX, con cui l'italianaha raggiunto la Iss per la missione Minerva di Esa , ripartono i test per il secondo ...Un punto di vista davvero unico e incredibile quello che ha ripreso Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.Iride è l’acronimo di International Report for Innovative Defense of Earth e l’evento di premiazione è fissato al primo giugno prossimo. Un’iniziativa che, come ricorda Hdblog.it, ha visto la ...