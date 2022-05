(Di venerdì 20 maggio 2022) Colpo di scena in Bundesliga. A sorpresa, ilha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico,, dopo solo un anno dal suo arrivo. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del successore, ma fonti vicino al club parlano con insistenza di un ritorno dell’attuale direttore tecnico, Edin Terciz.: QUAL’ È IL MOTIVO DELL’ ADDIO? La decisione è arrivata in seguito ad una attenta valutazione della dirigenza. Nulla lasciava presagire un epilogo del genere, visto la fiducia accordata nei giorni scorsi al tecnico e agli acquisti per la prossima stagione concordati con lui come Nico Scholotterberg, Niklas Sule e Karim Adeyemi. Evidentemente a pesare, nonostante il secondo posto alle spalle del ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borussia Dortmund, esonerato Marco Rose - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borussia Dortmund, esonerato Marco Rose - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Borussia Dortmund, esonerato Marco Rose - apetrazzuolo : UFFICIALE - Borussia Dortmund, esonerato Marco Rose - napolimagazine : UFFICIALE - Borussia Dortmund, esonerato Marco Rose -

Commenta per primo Il Borussia Dortmund ha deciso di non proseguire con il proprio allenatore,. L'allenatore tedesco aveva preso la gestione della squadra la scorsa estate. Dopo solo un anno, con il club che è arrivato secondo in Bundesliga a otto punti dal Bayern Monaco , le strade ...non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. L'esperienza del tecnico sulla panchina dei gialloneri è durata solo un anno e si è conclusa senza titoli. L'annuncio dell'addio dell'ex ...Termina l'era Marco Rose per il Borussia Dortmund, esonerato il tecnico: l'annuncio arriva direttamente dal club giallonero ...Marco Rose non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. L'esperienza del tecnico sulla panchina dei gialloneri è durata solo un anno e si è conclusa senza titoli. L'annuncio dell'addio dell'ex allena ...