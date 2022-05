Le “accuse” di una dottoressa: “All’Isola dei Famosi è arrivato un chirurgo estetico con il botulino per rifarle tutte!” – VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Dvora Ancona è un medico chirurgo molto stimato nel suo settore. La dottoressa, attiva pure sui social, ha svelato che secondo lei sarebbero arrivati All’Isola dei Famosi dei chirurghi per rimpolpare i volti di Carmen Di Pietro e Lory Del Santo con delle punturine. Isola, accuse di un medico: “è arrivato un chirurgo per rifarle!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 20 maggio 2022) Dvora Ancona è un medicomolto stimato nel suo settore. La, attiva pure sui social, ha svelato che secondo lei sarebbero arrivatideidei chirurghi per rimpolpare i volti di Carmen Di Pietro e Lory Del Santo con delle punturine. Isola,di un medico: “èunper!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

