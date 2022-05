(Di venerdì 20 maggio 2022) Presso l'IISS “ Del Preste Falcone di Sava sono disponibili 10 ore per la classe di concorso, MATEMATICA negli istituti superiori di secondo grado, dal 24/05/2022 al 08/06/202 L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Interpello supplenza A026 fino all’8 giugno - GazzettaDellaSc : Interpello Puglia per supplenza A011, domande entro il 20 maggio - orizzontescuola : Interpello Puglia per supplenza A011, domande entro il 20 maggio -

Orizzonte Scuola

... [email protected] entro le ore 13:00 del 20/05/2022 con il seguente oggetto: "Disponibilità persu c.d.c. A011"...ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità die ... Evidenziamo, come detto sopra, che l'ordine da seguire per l'attribuzione dellaè quello ... Interpello Puglia per supplenza A011, domande entro il 20 maggio