Inter-Sampdoria, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 20 maggio 2022) Tentativo estremo dell'Inter di Simone Inzaghi, che tornerà in campo contro la Sampdoria nella sfida valida per la trentottesima giornata della Serie A 2021/2022, con l'obbligo di vincere per sperare nello Scudetto. Il tecnico dei nerazzurri risponderà alle domande dei giornalisti oggi, sabato 21 maggio, alle ore 12:30. La conferenza stampa trasmessa in diretta streaming su Inter TV. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace.

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - sportface2016 : #Sampdoria, #Caputo a rischio per l'#Inter: si è allenato a parte con #Sensi - MilanPress_it : Il presidente della #Sampdoria #Lanna sulla sfida contro l’#Inter ?? - mexianesimo : RT @rebicsaltato: Domenica, siamo al minuto 93 di Sassuolo-Milan, risultato di 1 a 2, mentre a Milano l inter passeggia 3 a 0 sulla Sampdor… -