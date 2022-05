Hermes in the Making: la mostra e i segreti degli artigiani della maison (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.it Hermes in the Making: l’artigianato incontra l’arte e la cultura a Torino. Fino al 29 maggio, la mostra racconta la storia della famosa maison francese attraverso le testimonianze di chi ha creato oggetti capaci di attraversare il tempo e di essere trasmessi conservando la loro bellezza, il loro fascino. Un percorso fatto di emozioni, creatività, che svela il lavoro minuzioso e la cura che c’è dietro ogni produzione. Undici artigiani appartenenti a dieci métier della maison sono arrivati con i loro attrezzi nell’hub creativo e dinamico di Torino per mostrare la loro arte e le loro tecniche di lavorazione. Al centro dell’esposizione “Hermes in the Making” la riparazione La cura nella ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 20 maggio 2022) Life&People.itin the: l’artigianato incontra l’arte e la cultura a Torino. Fino al 29 maggio, laracconta la storiafamosafrancese attraverso le testimonianze di chi ha creato oggetti capaci di attraversare il tempo e di essere trasmessi conservando la loro bellezza, il loro fascino. Un percorso fatto di emozioni, creatività, che svela il lavoro minuzioso e la cura che c’è dietro ogni produzione. Undiciappartenenti a dieci métiersono arrivati con i loro attrezzi nell’hub creativo e dinamico di Torino perre la loro arte e le loro tecniche di lavorazione. Al centro dell’esposizione “in the” la riparazione La cura nella ...

