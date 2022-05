Berlusconi | “Con l’invio di armi in Ucraina anche noi in guerra | meglio non fare pubblicità No ad aggressione contro la Russia”

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Io dico che inviaresignifica essere cobelligeranti, esserenoi in. Cerchiamo di far finire in fretta questa. Se dovessimo inviare, sarebbenon farne tanta”. Lo ha detto oggi a Napoli il presidente di Forza Italia, Silvioallineandosi alla posizione della Lega. Qualche ora dopo è stata diffusa una nota dello stesso presidente in cui si specifica che “La posizione del presidentee di Forza Italia non è cambiata ed è perfettamente in linea con quella del Ppe, dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Nessuno in Occidente – neppure gli stessi ucraini – ha immaginato che laper difendere l’dovesse diventare una ...

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - GiovaQuez : Applebaum: 'Anche altri italiani oltre a Berlusconi pensano che la guerra possa cessare con un negoziato ma l'unico… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - Ilona_ple : RT @elio_vito: Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare… - NeroAzzurro20 : @GraziaLombardi3 @andreavianel guarda, lui è un milanista quindi è entrato nella Camera dei Bottoni dell’editoria i… -

... sul basta armi all'Ucraina, l'Italia che sarebbe in guerra, l'Ucraina che deve accettare le condizioni di Putin,ha rotto il ca@@o!". Scrive proprio così,le chiocciole a "coprire" l'...... 'Non riconosco più. In Forza Italia preoccupati di Salvini e non di essere in lineala Nato' La risposta starebbe nel racconto di un sorrentino che sulla questione ha combattuto una ...In questa edizione: Azovstal la resa degli ultimi militari, Di Maio: "In Ucraina nessuna pace imposta", Berlusconi: "Sono ancora in campo", Vaiolo delle scimmie altri 2 casi, Italiani rapiti in Mali ...ROMA (ITALPRESS) - "La posizione del Presidente Berlusconi e di Forza Italia non é cambiata ed é perfettamente in linea con quella del PPE, dell'Europa e dell'A ...