Bari | complanare sud | chiusure dalla prossima notte Per lavori

(Di venerdì 20 maggio 2022) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia ha avviato, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su tutta la propria rete in gestione, come condiviso con le istituzioni territoriali, sulla D94sud di(allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di) sono stati programmati interventi di manutenzione del viadotto “Santa Caterina”, situato al km 676+686. Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull’opera secondo i nuovi standard previstinormativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità. Pertanto, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la Tangenziale di, per ...

Advertising

NoiNotizie : #Bari, complanare sud: chiusure da stasera -

Giornale di Puglia

Sullasud di(allacciamento A14 Bologna - Taranto/Tangenziale di), per consentire lavori di manuntezione del cavalcavia 'Carbonara', situato al km 674+446, previsti in orario notturno, ...... sviluppatosi in un'area recintata privata attigua allanord della Statale 379. I pompieri, con l'ausilio anche di una pala meccanica dei vigili del fuoco di, sono riusciti ad avere ... D94 complanare Sud di Bari: chiuso allacciamento tangenziale Bari In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale sulla D94 Complanare ...Sulla Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di manuntezione del cavalcavia “Carbonara”, situato al km 674+446, previsti in orario ...