Travaglio dice che Furio Colombo voleva che Orsini fosse allontanato dal Fatto (Di giovedì 19 maggio 2022) Le tensioni a colpi di interviste e articoli di giornale che riguardano il pluralismo dell’informazione sul Fatto Quotidiano stanno sicuramente popolando l’ecosistema mediatico. Così, dopo le parole di Furio Colombo che prima ha sospeso la sua collaborazione con la testata e poi ha parlato – in un’intervista a Micromega – del suo articolo dell’8 maggio che non è stato pubblicato sul Fatto perché troppo critico nei confronti di Alessandro Orsini e di Massimo Fini, è intervenuto anche il direttore Marco Travaglio, chiamato in causa per quella decisione. LEGGI ANCHE > Furio Colombo e lo stop alla collaborazione con il Fatto per la over-celebrazione di Orsini Travaglio contro Furio ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Le tensioni a colpi di interviste e articoli di giornale che riguardano il pluralismo dell’informazione sulQuotidiano stanno sicuramente popolando l’ecosistema mediatico. Così, dopo le parole diche prima ha sospeso la sua collaborazione con la testata e poi ha parlato – in un’intervista a Micromega – del suo articolo dell’8 maggio che non è stato pubblicato sulperché troppo critico nei confronti di Alessandroe di Massimo Fini, è intervenuto anche il direttore Marco, chiamato in causa per quella decisione. LEGGI ANCHE >e lo stop alla collaborazione con ilper la over-celebrazione dicontro...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può sco… - protoromantica : RT @kiara86769608: Qui non conta quello che si dice: conta chi lo dice. AMNESY INTERNATIONAL di Marco Travaglio ??FQ- 20 MAGGIO 2022 https:… - AldoConte9 : @serebellardinel @pengueraffaele L'editoriale di Travaglio ci dice che l'amnesia è l'assenza di memoria su cui cont… - PatrizioBuonagu : RT @kiara86769608: Qui non conta quello che si dice: conta chi lo dice. AMNESY INTERNATIONAL di Marco Travaglio ??FQ- 20 MAGGIO 2022 https:… - bravalfio : RT @kiara86769608: Qui non conta quello che si dice: conta chi lo dice. AMNESY INTERNATIONAL di Marco Travaglio ??FQ- 20 MAGGIO 2022 https:… -