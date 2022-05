Traffico Roma del 19-05-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sempre intenso ilsul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in Terna tra Bufalotta e svincolo A24 è più avanti tra laFiumicino e la Aurelia sulla via Pontina fila in prossimità del cantiere di Castel di Decima In entrambe le direzioni code poi sul percorso della A24 da Portonaccio la tangenziale est quindi in entrata ae in uscita dalla capitale dalla tangenziale est a Viale Palmiro Togliatti qui anche per incidente rallentamenti e code sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria e verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria incidente in città disagi alsu viale Castrense su via dei Prati Fiscali al largo valtournanche e su ...