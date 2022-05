Torta al miele la prepari in 15 minuti: una delle ricette più facili e golose! (Di giovedì 19 maggio 2022) Ti piace il miele? Allora continua a leggere per preparare una squisita Torta al miele in soli 15 minuti d’orologio! Leggendo con attenzione potremo realizzare una Torta dall’aspetto semplice ma decisamente cremosa e dolce. Questa Torta al miele sarà la delizia a cui tutta la famiglia non potrà più rinunciare. Base Per realizzare la base dobbiamo utilizzare: 250 gr di farina 1,5 cucchiaini di bicarbonato di sodio 160 gr di burro 150 gr di zucchero 180 gr di miele Sale 4 uova In una pentola portiamo il burro, il miele e mescoliamo su un fuoco medio fino a far sciogliere completamente il burro. Dopodiché aggiungiamo il bicarbonato di sodio e lavoriamo con uno sbattitore manuale. A questo punto facciamo cuocere il composto per 1 o ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 maggio 2022) Ti piace il? Allora continua a leggere per preparare una squisitaalin soli 15d’orologio! Leggendo con attenzione potremo realizzare unadall’aspetto semplice ma decisamente cremosa e dolce. Questaalsarà la delizia a cui tutta la famiglia non potrà più rinunciare. Base Per realizzare la base dobbiamo utilizzare: 250 gr di farina 1,5 cucchiaini di bicarbonato di sodio 160 gr di burro 150 gr di zucchero 180 gr diSale 4 uova In una pentola portiamo il burro, ile mescoliamo su un fuoco medio fino a far sciogliere completamente il burro. Dopodiché aggiungiamo il bicarbonato di sodio e lavoriamo con uno sbattitore manuale. A questo punto facciamo cuocere il composto per 1 o ...

