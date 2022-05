Scholz: “Ucraina in Ue? No a scorciatoie” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – No a “scorciatoie” per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. E’ quanto ha sottolineato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dichiarando di “non essere favorevole” alla rapida adesione del Paese al Blocco europeo. “Il fatto che non ci sia una scorciatoia sulla strada per l’adesione all’Ue (dell’Ucraina, ndr) è per dovere di equità nei confronti dei sei Paesi dei Balcani occidentali” che da tempo chiedono di entrare nel blocco europeo. Secondo Scholz, il presidente francese “Emmanuel Macron ha ragione nel sottolineare che il processo di adesione non è questione di pochi mesi o pochi anni”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – No a “” per l’ingresso dell’nell’Ue. E’ quanto ha sottolineato il cancelliere tedesco, Olaf, dichiarando di “non essere favorevole” alla rapida adesione del Paese al Blocco europeo. “Il fatto che non ci sia una scorciatoia sulla strada per l’adesione all’Ue (dell’, ndr) è per dovere di equità nei confronti dei sei Paesi dei Balcani occidentali” che da tempo chiedono di entrare nel blocco europeo. Secondo, il presidente francese “Emmanuel Macron ha ragione nel sottolineare che il processo di adesione non è questione di pochi mesi o pochi anni”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky in una telefonata 'hanno concordato sul fa… - MediasetTgcom24 : Scholz: 'Contrario ad accelerazione per ingresso Ucraina in Ue' #ucraina - smilypapiking : RT @MarcoFattorini: «La pace è scontata solo se siamo disposti a difenderla. Questa è la lezione brutale che arriva dall'attacco della Russ… - StefaniaFalone : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Scholz: “Contrari a velocizzare l’entrata di Kiev in Ue”. Biden si rifiuta di i… - fisco24_info : Scholz: 'Ucraina in Ue? No a scorciatoie': (Adnkronos) - 'Per dovere di equità nei confronti dei sei Paesi dei Balc… -