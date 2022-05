Sassuolo-Milan, Sala: “Nessun veto per maxischermo” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il maxischermo a Milano per vedere Sassuolo-Milan potrà esserci. “Al netto dell’impossibilità materiale di usare piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il presidente del Milan Paolo Scaroni e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è Nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita”, fa sapere il sindaco Giuseppe Sala su Instagram. “Ovviamente – sottolinea il primo cittadino – ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta” per l’installazione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilo per vederepotrà esserci. “Al netto dell’impossibilità materiale di usare piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il presidente delPaolo Scaroni e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’èperché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita”, fa sapere il sindaco Giuseppesu Instagram. “Ovviamente – sottolinea il primo cittadino – ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta” per l’installazione, ...

