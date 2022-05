Sampdoria, Giampaolo: “Inter? Di scontato non c’è nulla” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Negli ultimi anni e oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite e poi, probabilmente la più forte vince in percentuale rispetto all’altra. Ma di scontato non c’è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite di giocano. L’Inghilterra, da questo punto di vista, ci insegna molto”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo in un’Intervista al Giornale in vista della sfida contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Quagliarella e compagni possono essere giudici Scudetto: “Negli ultimi anni c’è stato un salto di qualità del calcio italiano documentato per esempio dell’ultima giornata di campionato, la numero 37. Il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) “Negli ultimi anni e oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite e poi, probabilmente la più forte vince in percentuale rispetto all’altra. Ma dinon c’èe soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite di giocano. L’Inghilterra, da questo punto di vista, ci insegna molto”. Lo ha detto il tecnico della, Marcoin un’vista al Giornale in vista della sfida contro l’nell’ultima giornata di Serie A. Quagliarella e compagni possono essere giudici Scudetto: “Negli ultimi anni c’è stato un salto di qualità del calcio italiano documentato per esempio dell’ultima giornata di campionato, la numero 37. Il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con ...

