Rrahmani: ''Scudetto? Potevamo fare meglio con un po' di fortuna'' (Di giovedì 19 maggio 2022) Rrahmani: "Per lo Scudetto ci è mancata un pò di fortuna. Ecco come mi ha migliorato Spalletti Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole: Com'è stata la tua stagione? "E' stata dura, ma al contempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l'avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l'anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contando anche la nazionale ed è il primo anno che mi succede". Quattro gol col Napoli: è un record. "Anche due o tre con la Nazionale, è una stagione positiva". Che partita sarà con lo Spezia? "Sarà difficile, farà caldo, sia per noi che per loro. Dobbiamo provare a chiudere subito la partita ...

