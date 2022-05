Rrahmani | «È stata una stagione positiva | anche se con un po’ di fortuna avremmo potuto fare meglio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il difensore del Napoli, Amir, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli commentando lache si concluderà domenica, con il match contro lo Spezia. “E’ stato un anno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma con un po’ dipotevamoun po’ di più. Ma è andata così e dobbiamo essere felici per il terzo posto e il ritorno in Champions League, èuna”. Sulla sua: “E’dura, ma al contempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l’avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l’anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contandola nazionale ed è il ...