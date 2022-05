NEI TUOI PANNI: SU RAI2 L’EREDE DI DETTO FATTO CON MIA CERAN E I TUTORIAL SOCIALI (Di giovedì 19 maggio 2022) RAI2 ha trovato la quadra per il nuovo daytime autunnale tra alcune certezze trentennali come “I Fatti Vostri” con i confermatissimi Anna Falchi e Salvo Sottile, diretti dall’inossidabile maestro della tv Michele Guardì. Conferme come “Ore 14?, il talk di cronaca e attualità con Milo Infante, e tante novità che hanno i volti di Pierluigi Diaco, Mia CERAN e Drusilla Foer. “Bella mà“, il nuovo format di Diaco, andrà in onda dalle 15.15 alle 17 circa per dare la linea a “Nei TUOI PANNI“. Questo il titolo, svelato da Tvblog, nel nuovo programma condotto da Mia CERAN, orfana del cancellato “Quelli che il Calcio” (alla domenica pomeriggio arriverà un nuovo format di calcio e sport con Paola Ferrari e altri giornalisti di Rai Sport). Vediamo i dettagli. Di cosa parlerà Nei TUOI ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022)ha trovato la quadra per il nuovo daytime autunnale tra alcune certezze trentennali come “I Fatti Vostri” con i confermatissimi Anna Falchi e Salvo Sottile, diretti dall’inossidabile maestro della tv Michele Guardì. Conferme come “Ore 14?, il talk di cronaca e attualità con Milo Infante, e tante novità che hanno i volti di Pierluigi Diaco, Miae Drusilla Foer. “Bella mà“, il nuovo format di Diaco, andrà in onda dalle 15.15 alle 17 circa per dare la linea a “Nei“. Questo il titolo, svelato da Tvblog, nel nuovo programma condotto da Mia, orfana del cancellato “Quelli che il Calcio” (alla domenica pomeriggio arriverà un nuovo format di calcio e sport con Paola Ferrari e altri giornalisti di Rai Sport). Vediamo i dettagli. Di cosa parlerà Nei...

bubinoblog: NEI TUOI PANNI: SU RAI2 L'EREDE DI DETTO FATTO CON MIA CERAN E I TUTORIAL SOCIALI