Madre Pace: decidano le madri per la guerra

Perché.. solo i figli da sempre
se ne debbono andare
da soli a farsi ammazzare?

Proviamo a mandare
le madri alla guerra,
le madri al posto dei figli..

E sentiremo
la rabbia dal ventre
tremenda salire
vedendo le madri morire..

E non vedremo..
No, non vedremo
i figli in gramaglie
né petti con croci e medaglie,
ma urla da farci tremare!

Vedremo… tremare per fuggire
chi le ha mandate
a morire..

Le madri a morire,
le spose a morire
al posto dei figli a morire..

Le madri a morire,
le spose a morire
al posto dei figli a morire..

Le madri a morire,
le spose a morire
al posto dei figli a morire

(Testo di Dario Fo e Oscar Prudente
Musica di Fiorenzo Carpi)

Sono sempre stata scettica sui giorni dedicati a festeggiare qualche categoria sociale o umana. Di solito si tratta di un ...

