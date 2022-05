Il papà di Tommaso, travolto dall’auto all’asilo a L’Aquila: “Una tragedia, non portiamo rancore” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il lutto della famiglia del bimbo ucciso dalla vettura che ha sfondato il cancello della scuola. La proprietaria della Passat: «Ho provato a fermarla con le mani». E l’inchiesta si allarga Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 19 maggio 2022) Il lutto della famiglia del bimbo ucciso dalla vettura che ha sfondato il cancello della scuola. La proprietaria della Passat: «Ho provato a fermarla con le mani». E l’inchiesta si allarga

Advertising

repubblica : L'Aquila, il papà del piccolo Tommaso: 'Quella donna non ha colpa, siamo pronti ad abbracciarla. Ora il mio Tommy è… - fisco24_info : Asilo L'Aquila, il papà di Tommaso: 'Non portiamo rancore': (Adnkronos) - Patrizio D'Agostino, padre del piccolo di… - LocalPage3 : Asilo L'Aquila, il papà di Tommaso: 'Non portiamo rancore' - serenel14278447 : L'INCHIESTA SULL’INCIDENTE ALL'AQUILA Il papà di Tommaso morto all’asilo “Nessun rancore”. La mamma dell’auto: pens… - alexamerio : L'Aquila, il papà del piccolo Tommaso: 'Quella donna non ha colpa, siamo pronti ad abbracciarla. Ora il mio Tommy è… -